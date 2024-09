Sreda, 18. septembra 2024

Danes bo rahlo oblačno vreme, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Na obalnem območju bo pihala zmerna burja, ki bo okrepljene jakosti na Tržaškem. Čez dan bo topleje.

Danes bo delno jasno, nekaj več oblačnosti bo na vzhodu države. Čez dan se bo od jugovzhoda postopno pooblačilo. Sredi dneva se bodo ponekod začele pojavljati manjše padavine. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 16 do 21, na Primorskem do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.