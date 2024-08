Sreda, 7. avgusta 2024

Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnikom k nam doteka nekoliko bolj hladen in postopno bolj suh zrak.

V nižinskem pasu in v hribovitem svetu bo prisotna spremenljiva oblačnost. Ob morju rahlo oblačno. Možne bodo plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše popoldne proti hribom.

Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Posamezne plohe in nevihte bodo na severozahodu Slovenije lahko nastale že dopoldne in sredi dneva, proti večeru pa bodo zajele večji del Slovenije in se ponekod nadaljevale v noč.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.