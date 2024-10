Sreda, 9. oktobra 2024

V hribovitem svetu bo oblačno vreme, drugod bo spremenljivo. Več sončnega vremena bo na obali in na območju Trbiža. Verjetne bodo plohe in nevihte, tudi z znatnimi padavinami v hribih in na vzhodnem pasu. Drugod bo dež zmernejši. Padavine bodo verjetnejše zvečer. Ponoči bo sprva zapihal zmeren jugozahodnik, ki bo nato slabel.

Danes bodo padavine večinoma ponehale, le v hribovitem svetu na zahodu bo še občasno rahlo deževalo. Čez dan bo povečini delno jasno, z nekaj dežja na zahodu. Še bo pihal jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.