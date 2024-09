Torek, 17. septembra 2024

Po nižinah, ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, ki se bo na Krasu in v Trstu še okrepila. V visokogorju bo pihal močan severovzhodni veter.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu. Ponekod bo še občasno rahlo deževalo. Popoldne bodo padavine ponehale, jasnilo se bo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.