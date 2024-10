Torek, 29. oktobra 2024

V hribovitem svetu bo v glavnem le rahlo oblačno vreme; več oblačnosti bo na območju Trbiža, kjer bo možnost prisotnosti nizke oblačnosti ali megle. V nižinskem pasu in ob morju bo ponoči in zjutraj možna megla ali meglice zlasti na območju proti Venetu.

V notranjosti bo dopoldne nekoliko več megle ali nizke oblačnosti, na Primorskem pa se bo ob šibki burji hitro razjasnilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.