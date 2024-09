Torek, 3. septembra 2024

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribovitem svetu bo popoldne spremenljivo, pojavljale se bodo plohe ali nevihte. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Temperature bodo še vedno nad običajnim povprečjem za ta čas.

Danes bo precej jasno, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 25 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.