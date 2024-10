Torek, 8. oktobra 2024

Prevladovalo bo oblačno vreme z občasnimi padavinami ob obali, močnejšimi pa v nižinah in hribih, predvsem v Karnijskih Predalpah. Možne bodo tudi nevihte. Ob obali bo zapihal zmorec, ki se bo zvečer na območju Gradeža okrepil. Tudi v višjih legal bodo sunki vetra močni.

Danes bo na vzhodu še nekaj jasnine, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Na severozahodu bo že dopoldne deževalo, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod v zahodnih krajih. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.