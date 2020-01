Anamarija Lampič spet zmagala in oblekla rdečo majico

Najboljša slovenska smučarska tekačica ta čas Anamarija Lampič je zmagala na sprinterski tekmi za svetovni pokal v Val di Fiemmeju, predzadnji na novoletni turneji v sezoni Tour de ski. Za 24-letnico je to tretja zmaga v karieri, druga letos, potem ko je zmagala že v Lenzerheideju v prosti tehniki, danes pa se je izkazala še v klasičnem koraku. Finalno vožnjo je sicer začela v ozadnju, v zadnji ravnini pa je prevzela vodstvo in ga ohranila do konca.

Po zmagi je prevzela tudi rdečo majico vodilne v sprintih. Druga je bila Norvežanka Astrid Jacobsen, tretja pa Američanka Jessica Diggins.