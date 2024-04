»Mladi naj skrbijo, da se vrednote antifašizma prenašajo naprej«

»Danes je vsem nam poverjena odgovornost, da z vsemi močmi in sredstvi ohranjamo zgodovinski spomin in vrednote svobode in miru, ki so jih naši padli in padle plačali s svojim življenjem. Njim in vsem, ki so premagali nacifašizem in izborili svobodo za vse nas, dolgujemo privilegij, da se nam ni potrebno upirati z orožjem in nasiljem. Lahko se upiramo z vsemi ostalimi sredstvi, ki jih premoremo kot civilna družba.«

Tako so v svojem govoru opozorili na dragoceno dediščino, ki so nam jo zapustili borci za svobodo, člani novoizvoljenega odbora sekcije Dolina-Mačkolje-Prebeneg VZPI-ANPI. Na Taboru v Dolini so ob 25. aprilu v sodelovanju s SKD Valentin Vodnik tudi z glasbo in enominutnim molkom počastili spomin na padle v NOB.

Po pozdravih Aleksandra Corettija, bivše predsednice krajevne sekcije VZPI-ANPI Nerine Zeriali in nove predsednice Tanje Canciani ter polaganju vencev je osrednji govor oblikoval odbor sekcije, ki se je tako predstavil številnemu občinstvu, med katerim je bilo videti tudi veliko mladih obrazov. Za glasbeno spremljavo dogodka sta poskrbela Pihalni orkester Breg, ki ga vodi dirigent Edvin Križmančič, in MoPZ Valentin Vodnik pod vodstvom Anastazije Purič. Na častni straži so bili taborniki Rodu modrega vala. Povezovala je Nanika Smotlak. Na proslavi so tudi napovedali slovesno odkritje spotikavcev padlima partizankama Savi Sancin in Albini Prašelj, ki bo pod Taborjem ob koncu maja. Tu bodo tudi odkrili tablo z napisom Trg padlih za svobodo.

Ob obeleženju 79. obletnice prazničnega dogodka, osvoboditve izpod nacifašizma, so se na Taboru spominjali tudi tragičnega poglavja vaške zgodovine.

22. aprila 1944 so Nemci po pogromu iz 11. oktobra 1943 ponovno vdrli v Dolino. Veliko ljudi so nasilno strpali v kamione in jih odpeljali v tržaški zapor Coroneo. Od tod so jih deportirali v Rižarno in druga taborišča. Medtem ko so jeseni 1943 prisilno odpeljali vaške fante in može, osumljene sodelovanja s partizani, je bilo med deportiranci drugega pogroma tudi mnogo deklet in žena. Njihova imena so vklesana na spomeniku, pri katerem so se včeraj vaščani in vaščanke zbrali in se poklonili njihovemu spominu.

Posebno v trenutku, ko smo priča procesu zavajanja zgodovinskih dejstev s strani italijanske desnice, je treba obujati spomin in mlajšim generacijam zgodovinske dogodke pripovedovati tako, kot so se res zgodili, je bilo jasno sporočilo včerajšnje spominske proslave. »Mladi naj skrbijo, da se vrednote antifašizma prenašajo naprej,« je dejala Nerina Zeriali, ki je Tanji Canciani predala vodstveno štafetno palico in ruto VZPI-ANPI. »Spomnimo se tudi na naše kurirke iz Prebenega, ki so leta 44 po zverinskem mučenju podlegle nacističnim strelom,» je Canciani poudarila vlogo žensk v odporništvu. Opozorila je med drugim na neenakopravni položaj, v katerem se ženske znajdejo še danes.

Mlajši predstavniki krajevne sekcije VZPI-ANPI so pojasnili, zakaj so izbrali, da se angažirajo. Govor v slovenščini je prebral Martin Lissiach, italijanski prevod Monika Zeriali. Povezuje jih močan občutek za solidarnost, so dejali. Zagotovili so, da bodo nadaljevali z delom, ki so ga neutrudno udejanjali njihovi predniki: »Z antifašistično vestjo bomo stopali s spominom na naše nonote in none, junakinje in junake, od Mire Bandi do Draga Slavca na pot prihodnosti: pogumno, solidarno, uporno ... partizansko! Smrt fašizmu, svoboda narodu!«