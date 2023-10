AŠD Mladina uspešno končala sezono na tekaških rolkah

Konec tedna je s preizkušnjama v kraju Valdobbiadene in Polcenigu padel zastor nad sezono na tekaških rolkah, z njima pa je nastope na državni ravni zaključila tudi kriška Mladina. Letošnjo sezono na tekaških rolkah so člani kriškega kluba zaključili na skupnem šestem mestu med kar 117 klubi s celega Apeninskega polotoka. Do nedeljske tekme je sicer Mladina zadrževala peto mesto, na koncu pa padla mesto niže.

Letos je barve kriškega kluba branilo veliko mladih tekmovalcev. Ekipa se je v zadnjem letu še dodatno pomladila: »Zadovoljni smo, ker se nam je pridružila cela četa otrok. Imamo zelo mlado ekipo, s katero lahko še veliko napredujemo. Letos smo imeli 25 aktivnih tekmovalcev, kar pomeni, da v primerjavi s prejšnjimi sezonami rastemo,« je povedala glavna trenerka Mateja Bogatec, ki dejavnost vodi še z Jano Prašelj, Romanom Rupnikom in Borisom Bogatcem.

Najmlajši so pridobivali prve izkušnje na državni ravni, tisti, ki trenirajo že dlje, pa so se povzpeli tudi na stopničke. Tako je bilo med U12, kjer so prve tri stopničke osvojile Julija Košuta, Veronika Sbisà in Mija Kovic.

Klubski zmagovalec je društvo Valdobbiadene. Letošnji italijanski pokal je sestavljalo kar 22 preizkušenj. Prvi dve tekmi sta bili junija v organizaciji Mladine pri Samatorci.