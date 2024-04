Odlika ploščka zlasti kitarski rifi

Ameriški bend Pearl Jam se po štirih letih vrača na rokovsko sceno z novim albumom Dark Matter.

Zasedba Pearl Jam spada med najbolj vplivne sodobne rok bende. Nastala je v Seattlu na začetku devetdesetih, to je v obdobju razvoja grunge glasbe, katere vidni predstavniki so takrat bili bendi Nirvana, Soundgarden in Alice in Chains. Od njih pa se razlikuje tudi po tem, da so člani benda ostali bolj ali manj nespremenjeni in so danes še vsi živi.

Samopoškodovalna lastnost grunge gibanja se jih na srečo ni dotaknila. Zasedbo sestavljajo še danes pevec in kitarist Eddie Vedder, kitarista Stone Gossard in Mike McCready ter basist Jeff Ament in bobnar Matt Cameron.

Pearl Jam so se že na začetku odločili za mešanico agresivnih grunge ritmov in bolj melodičnega roka iz sedemdesetih, kar je njihovi glasbi dalo svojstven pečat. Vedder in njegovi so leta 1991 izdali svojo prvo ploščo Ten in se kmalu nato podali na enoletno glasbeno turnejo, na kateri so takoj prišle do izraza bendove izredne koncertne sposobnosti. Zasedba je v prvencu spregovorila o socialnih problemih takratne ameriške družbe, o enakopravnosti žensk in še marsičem. V pesmi Black pride na dan tudi ljubezenska tematika: Vedder poje pravi monolog o zlomljenem srcu in odtujeni ljubezni. Še danes velja za enega izmed najbolj priljubljenih komadov skupine iz Seattla. Glavni pisec besedil, nadarjeni mladenič Eddie Vedder, je z ostro družbenokritičnostjo takoj dokazal, česa je sposoben.

Pearl Jam so od takrat izdali še cel kup plošč in z leti postali planetarna rok atrakcija. Še posebno razburljivi so njihovi nastopi v živo, ki lahko trajajo tudi po več ur. Med njimi pridejo na dan tudi izredne »alpinistične« sposobnosti pevca Vedderja. Ta je predvsem na začetku kariere veliko plezal po odrskih zgradbah. Znan je tudi njegov skok v publiko na belgijskem festivalu Pinkpop. Med koncertom je Vedder zagledal kamermana, ki je koncert snemal iz tako imenovane mehanske roke. Sedel je na tem velikem drogu in lebdel nad publiko. Vedder je seveda priložnost izkoristil in začel plezati po drogu. Priplezal je do kamermana, se mu najprej oprostil in nato skočil naravnost na publiko.

A vrnimo se k novemu ploščku Dark Matter, ki je prejšnji teden izšel s pomočjo glasbenih založb Monkeywrench in Republic Records. Gre za iz glasbenega zornega kota raznolik album. Veliko glasbenih kritikov je ploščo ocenilo negativno, češ da ne prinaša nič novega. Delno je to res, treba pa je priznati Vedderju in njegovim, da je na albumu nekaj zanimivih kitarskih rifov, kot na primer v hitri in agresivni Running. Dobimo pa seveda tudi balade, kot sta komada Wreckage in lahkotni Something Special. Pri snemanju večine komadov sta sodelovala glasbenika Andrew Watt in Josh Klinghoffer. Konec koncev zadovoljiv plošček.

Dark Matter

Pearl Jam

Melodični rok

Monkeywrench/Republic Records, 2024