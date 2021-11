Bazovica ali Coverciano?

Član Zarje, doma iz Bazovice, nas je konec tedna radovedno poklical in nas precej ogorčeno vprašal, »ali je morda bazovski športni center prešel v last italijanske nogometne zveze FIGC oziroma, ali je morda v Bazovici nov zvezni center italijanskih nogometnih reprezentanc«. Vprašanje je bilo zbadljivo in provokativno. Na bazovski nogometni zelenici pri Zarji so na vrata postavili nove mreže z italijansko (rdečo, belo in zeleno) »trikoloro«. Morda bi v športnem centru Zarje bolj prijali društveni barvi: rdeča in bela.