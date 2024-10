Bor Radenska prevladal nad Santosom

Santos – Bor Radenska 62:77 (18:17, 30:40, 45:64)

Bor: Fr. Savoia 0 (-, -, -), Fi. Savoia 0 (-, -, 0:1), Nisić 4 (-, 2:3, 0:1), Gallocchio 5 (-, 1:2, 1:6), Možina 7 (1:1, 3:4, 0:1), Comar 10 (-, 5:7, -), Fort 13 (5:5, 1:6, 2:6), Strle 9 (-, 3:7, 1:2), Lettieri 4 (2:2, 1:2, -), Maurel 12 (2:2, 5:9, -), Finatti 13 (2:2, 1:6, 3:8), Battilana 0 (-, -, -). Trener: Kladnik.

Košarkarji Bora Radenska so v tržaškem derbiju drugega kroga deželne divizije 1 vpisali prvo zmago v letošnji sezoni. V gosteh so ugnali ekipo Santosa, končni izid je bil 62:77 v korist Bora.

Dvoboj v športni dvorani na Judovcu je bil izenačen le v prvi četrtini, v kateri so gostje nastopili nekoliko nezbrano. Že v drugi pa so Kladnikovi varovanci strnili obrambne vrste in na glavni odmor odšli z desetimi točkami naskoka (30:40). Agresivna Borova obramba se je nadaljevala tudi v tretji četrtini, tudi v napadu so Možina in soigralci prikazali učinkovito skupinsko igro. Varno prednost so gostje ohranili tudi v zadnjih desetih minutah igre, ko so na igrišče stopili tudi mladi Francesco in Filippo Savoia ter Niko Battilana. Santos je nekoliko znižal zaostanek, zmaga Bora pa ni bila nikoli v dvomu.

»Celotna ekipa je zaigrala tako, kot od nje to pričakujem. Začeli smo dokaj zaspano, tokrat pa smo pravočasno reagirali in z agresivno obrambo onesposobili napad nasprotnikov. Zadovoljen sem predvsem z odnosom, ki so ga fantje prikazali na igrišču,« po koncu tekme svojega zadovoljstva ni skrival Borov trener Klemen Kladnik.