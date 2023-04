Domača poraza za Mladost in Sovodnje

NOGOMET

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – San Giovanni 2:3 (1:1)

Strelca za Sovodnje: 20. Čavdek, 85. Marassi

Sovodnje: Zanier, Komjanc, Simčič, Rijavec, Petejan, Ribolica, Predan (Falcone), Čavdek, Marassi, Klančič, M. Juren. Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so zapravili celo serijo lepih priložnosti, povrh tega so zelo slabo igrali v obrambni fazi, kar je privedlo do domačega spodrsljaja. Gostje so povedli že v 4. minuti, a kmalu je uspel izenačiti Simon Čavdek, ki je zadel za oko lep gol. V nadaljevanju so gostje spet povedli in nato vodili tudi s 3:1. Pet minut pred koncem rednega dela je zmanjšal zaostanek Marassi, a Sovodnje kljub šestim minutam sodnikovega dodatka niso uspele izenačiti. V porihodnjih dveh krogih morajo belo-modri osvojiti vsaj točko oziroma upati, da se jim ne približajo zasledovalci. Sovodnje bo v nedeljo igralo v Tržiču proti Romani, nato pa še v zadnjem krogu doma proti Trieste Victory.

Mladost – Ruda 1:2 (0:1)

Strelec za Mladost: v 65. Negrin

Mladost: Gon, Di Giorgio, D. Peric, F. Mucci, Negrin, Iodice, Ligia, Veneziano (Pelos), Milan (S. Mucci), Scocchi (Furlan), Bianco (Lavrenčič). Trener: R. Veneziano.

Gostje iz Rude so v Doberdobu povedli že po treh minutah igre po napaki domačega vratarja. Mladost je nato skušala prevzeti pobudo v svoje roke, a domačini so naleteli na odpor nogometašev Rude, ki so igrali zelo solidno v obrambi. V drugem polčasu je gostiteljem uspelo izenačiti: proti vratom je streljal Samuel Mucci, po vratarjevi odbiti žogi pa je bil najbolj spreten Negrin, ki je usnje poptisnil v mrežo. A že pet minut kasneje je Ruda spet zatresla mrežo Mladosti: strelec jke bil nekdanji nogometaš doberdobskega društva Simeone. Po porazu proti Rudi Mladost še ni rešena. Rdeče-modri bodoi v nedeljo igrali v Bazovici proti Zarji.

Costalunga – Zarja 2:4 (0:0)

Strelci: 46. Racman, 67. Di Donato, 70. Kočič 11-m, 87. Luca Carli

Zarja: Bremec (Flego), Čufar, Stocca Kralj, Škabar (Radetič), Gavrić (Martini), Loris Carli, Racman, N. Malalan, Rizzotto, Kočič (Mazzarino), Di Donato (Fabris). Trener: Lakoseljac.

Nogometaši Zarje, ki so že izpadli v nižjo ligo, so poskrbeli za lep podvig in v gosteh premagali peto silo prvenstva, ekipo Costalunge. Gostje, ki so nastopili neobremenjeni, so uprizorili zelo dobro predstavo in povsem zasluženo zmagali. Med najzaslužnejšimi za ta uspeh je bil mladi vratar Jakob Bremec (letnik 2007), ki je nekajkrat odločilno posegel. Čez teden dni čaka Zarjo domači derbi z Mladostjo.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna – Poggio 2:1 (1:0)

Strelca za Vesno: 25. Marchesan; 70. Pahor

Vesna: Leban, Colja, Sosič (Renar), Veronesi (Pahor), Vidoni, Cociani, Marchesan, Ndyaie (Antonič), K. Vidali (Cuk), Montebugnoli, M. Vidali (Franzot). Trener: Daris.

Vesna je po pričakovanju doma premagala predzadnjeuvrščeni Poggio. Skozi vso tekmo so bili gostitelji boljši, in kljub tesni zmagi so imeli še več priložnosti za gol. Naj omenimo, da je na tej tekmi imel krstni nastop vratar Leban. Poslovilno tekmo od Vesne pa je imel 38-letni Veronesi, ki je igral pet let za člansko kriško vrsto, še prej pa kot mladinec. Zamenjal ga je Pahor, ki je že v prvem dotiku žoge zadel v polno s prostim udarcem.

Muglia – Breg 1:2 (1:1)

Strelca za Breg: 40. M. D’Alesio; 46. Sabadin

Breg: Blasevich, Madrussani (Pllana), S. Spinelli, Andreasi, J. Čermelj, Delvecchio, Carbone, Udovicich, Sabadin, S. Nigris, M. D’Alesio (Abatangelo). Trener: Bertucci.

Z zmago proti Muglio so si Bregovi nogometaši matematično zgotovili drugo mesto na lestvici in s tem ugodno izhodišče za končnico. Čeprav tesna, je bila zmaga gostov zaslužena. Za Breg sta bila uspešna v prvem polčasu M. D’Alesio in že v prvi minuti drugega dela srečanja Sabadin. V prihodnjem krogu bo Breg igral doma proti ekipi CGS, ki zaseda mesto na sredini lestvice.

Muggia – Primorje 3:0 (2:0)

Primorje: Milloch, Altaf, Muccio Crasso, Suppani, Di Gregorio, Bari (Fraia), Poccecco, Cipriani (Konstantin), Saule, Giampiccolo, Canziani. Trener: Graziano.

Primorje se je solidno upiralo prvouvrščeni Muggii, ki je že napredovala v višjo ligo. »Fantje so se borili. V prihajajočem tednu se bomo skušali na najboljši način pripraviti na zadnji krog in nato bomo sklenili slabo sezono ter se pripravili na novo, v kateri bomo začeli vse od začetka,« je po tekmi dejal trener Nicola Graziano.