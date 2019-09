Drevi predstavitev članske ekipe Jadrana

Danes ob 18.30 bo v centru za dobro počutje Avalon pri Briščikih predstavitev članskega moštva Jadrana, ki bo konec tega meseca začel nastope v državni C-ligi gold. Tudi letos so Jadranovi odborniki za ta dogodek pripravili več presenečenj. Poleg košarkarjev in članov trenerskega štaba Jadrana Motomarine bodo na slavnostnem večeru prisotni tudi številni junaki Jadranove zgodovine, predstavniki pokroviteljev in ustanov ter nekateri ugledni gostje. Med slednjimi sta svojo prisotnost že potrdila sveži »hall of famer« Bogdan Tanjević in slovenski selektor Radovan Trifunović. Gotovo bo tudi letošnja predstavitev pritegnila veliko pozornosti in navdušila prisotne.