Italiji še dve zlati kolajni

Italijanska telovadka Alice D'Amato je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlato medaljo na gredi, kar je prvi olimpijski naslov za italijansko žensko gimnastiko. Prva zvezdnica tega športa Američanka Simone Biles pa je v dramatičnem finalu padla z orodja in zasedla šele peto mesto. D'Amato, članica italijanske ekipe, ki je prejšnji teden presenetljivo osvojila ekipno srebro za Američankami, je z lepo izvedeno, težko in elegantno predstavo zmagala s 14,366 točke. Vodilna v kvalifikacijah, Kitajka Zhou Yaqin (14,100) je bila srebrna, še eno kolajno, bronasto, pa je za Italijo na tretjem mestu osvojila Manila Esposito (14,000), medtem ko so sodnice Brazilki Rebeci Andrade (13,933) po dobri predstavi prisodile le četrto mesto.

Italijani so danes osvojili še eno zlato kolajno. Italijanska strelca Diana Bacosi in Gabriele Rossetti sta zmagala v tekmi mešanih ekip v skeetu. Srebrno medaljo sta osvojila Američana Austen Jewell Smith in Vincent Hancock, bronasto pa Kitajca Jiang Yiting in Lyu Jianlin. Bacosi in Rossetti sta bila v strelskem centru Chateaurouxs boljša od Kitajcev z izidom 45:44 krogov. Rossetti je v finalu zgrešil le en strel, Bacosi pa dva. Za Bacosi je to tretja olimpijska medalja, potem ko je v skeetu slavila v posamični konkurenci leta 2016 v Rio de Janeiru ter bila v Tokiu 2021 druga. Tudi Rosetti je iz Rio de Janeira prišel z zlato medaljo v skeetu med posamezniki.