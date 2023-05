Izjemna fair-play gesta Mitje Kosmine

Na jadralni regati maxijev Regata dei Tre Golfi na morju med Neapljem in Salernom bi lahko v noči s petka na soboto prišlo do hujše nesreče. V petek zvečer ob 23.30 se je jadrnica Shockwave3 Prosecco Doc odzvala na klic na pomoč posadke jadrnice Arca SGR tržaškega krmarja Furia Benussija. V Arco SGR je namreč iz nepojasnjenih razlogov pronicala voda, tako da je tvegala potopitev. Shockwave3 Prosecco Doc, na kateri je krmaril Mitja Kosmina, je zapustila regatno polje in prijadrala do Arce ter brez oklevanj pomagala posadki. »Najbolj pomembno je, da se nihče ni poškodoval. Ponosen sem na svojo posadko, da se je odzvala klicu na pomoč in pomagala jadrnici, ki se je znašla v težavah. In to na regati v brk končni uvrstitvi. Prevladala sta mornarska solidarnost in etični kodeks,« je dejal Claudio Demartis, lastnik jadrnice Shockwave3. Obe jadrnici sta nastopali tudi na lanski Barcolani v Tržaškem zalivu.