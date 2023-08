Jadralci začeli z boji za Pariz

V Haagu, tretjem največjem mestu na Nizozemskem, se je danes začelo svetovno prvenstvo v olimpijskih razredih. Tu bodo delili tudi prve olimpijske norme državam.

V razredu 49er FX je tržaško-gardska naveza Jana Germani in Giorgia Bertuzzi po prvih treh plovih (in z enim odbitkom) na 21. mestu. Od italijanskih dvojcev sta višjepsotavljeni Aleksandra Stalder in Silvia Speri na 9. mestu. Vodita Belgijki Maenhaut in Geurts. Skupno nastopa 59 posadk, olimpijsko normo pa bo doseglo le prvih 10 uvrščenih držav.

V mešanem dvojcu 470 so dokončali dva plova. Slovenca Mija Škerlavaj in Martin Fras sta na repu lestvice, 63., v posamizčnih regatah sta bila 28. in 30.