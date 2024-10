Jadranov turnir v polnem teku

V telovadnici Aldo Cova na Opčinah se je z včerajšnjimi uvodnimi štirimi dvoboji začel zelo kakovostni mednarodni košarkarski turnir Zudek No Borders Euro Cup, ki bo na sporedu do nedelje. Organizator odmevnega športnega dogodka je AŠZ Jadran, ki bo že tretje leto zapored gostilo nekaj izmed najkakovostnejših evropskih ekip starostne skupine U16.

Naslov prvakov branijo košarkarji španskega velikana Real Madrida, ki so osvojili obe dosedanji izvedbi turnirja. Madridski Real je na sinočnji tekmi igral proti milanskemu Armaniju in premočno zmagal s 83:51.

Pred tem je zgodaj popoldne ljubljanska Cedevita Olimpija igrala proti Bayernu München in zmagala s tesnim 76:75. Nato je Orange 1 Bassano premagal carigrajski Bahcesehir Istanbul s 76:71.

Domača selekcija Jadran Stars, ki jo vodi Jadranov trener Rok Heiligstein, se je pomerila z madžarskim Pecsem, ki je zmagal s 63:52. Jadran Stars je vodil večji del srečanja, nato pa so domačini v zadnji četrtini popustili in gostje so tako osvojili obe točki.

Športna dvorana Aldo Cova na Opčinah bo do jutri gostila še osem tekem skupinskega dela ter nedeljski tekmi za 7. in 5. mesto (ob 9.00 in ob 11.00), medtem ko bosta tekma za 3. mesto in finale potekala v športni dvorani PalaTrieste v Ul. Flavia. Dvoboj za bron bo ob 10.00, dvoboj za zlato pa ob 12.00.

Današnji spored se bo začel s turško-slovenskim dvobojem med carigrajskim Bahcesehirjem in ljubljansko Cedevito Olimpijo. Ob 16.30 bo na Opčinah milanski Armani igral proti Pecsu. Jadran Stars pa ne bo imel lahke naloge, saj čaka Heiligsteinove košarkarje dvoboj z Realom. Večerna tekma bo Bassano – Bayer.

Tekme bodo po spletu v živo predvajali na YouTube kanalu Teleantenna in na španski spletni televiziji basketcantera.tv. Jng

Današnji (petkov) spored (Opčine):

14.30 Bahcesehir – Cedevita Olimpija

16.30 Armani Milano – Ratgeber Pecs

18.30 Real Madrid – Jadran Stars

20.30 Orange 1 Bassano – Bayern München

Jutrišnji (sobotni) spored (Opčine):

10.00 Jadran Stars – Armani Milano

12.00 Ratgeber Pecs – Real Madrid

14.30 Orange Bassano – Cedevita Olimpija

16.30 Bahcesehir – Bayern München

Nedeljski spored:

9.00 tekma za 7. mesto (Opčine)

11.00 tekma za 5. mesto (Opčine)

10.00 tekma za 3. mesto (PalaTrieste)

12.00 finale (Palatrieste)