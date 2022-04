Jana Germani je jadrala vrhunsko

Na prvi etapi svetovnega pokala v jadranju oziroma 51. pokalu Princese Sofie na španskem otoku Palma de Mallorca je bil včeraj dan uvodnih štirih plovov v zlati skupini, v katerem nastopata obe jadralki tržaškega pomorskega kluba Sirena Jana Germani (v dvojici z Giorgio Bertuzzi) in Carlotta Omari, ki je tudi članica vojaške ekipe Fiamme Gialle in tekmuje skupaj z Svevo Carraro. V olimpijskem razredu 49er FX sta Germanijeva in Bertuzzijeva danes poskrbeli za največje presenečenje. Včerajšnji uvodni del tekmovanja sta zaključili na 13. mestu. Danes pa sta jadrali vrhunsko. Dosegli sta 6., 5., 5. in 2. mesto. Na skupni lestvici sta izboljšali kar 9. mest. Skupno sta torej 4. Prvo mesto sta ubranili Nizozemki Van Aanholt in Duetz. Drugi sta Brazilki Soffiatti Grael in Kunze, tretji pa Švedinji Bobeck in Netzler. Slabše pa sta danes jadrali Omarijeva in Carrarova, ki sta bili 19., 21., 23. in 15. Z 9. mesta sta zdrknili na 16. mesto.