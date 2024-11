Kras z vklopljeno ročno zavoro

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Pro Fagagna 1:1 (1:0)

Strelca: 36. Velikonja 11-m, 80. Venuti (F)

Kras Repen: Bužan, Badžim, Almberger, Rajčevič, De Lutti, Grudina, Perhavec (Kuraj), Pertot (Buzzai), Velikonja, Gotter (Pagano), Šolaja (Catera). Trener: Nikola Kadri.

Krasovi nogometaši so v 13. krogu elitne lige doma zamudili lepo priložnost za zmago proti Pro Fagagni, ki zaseda mesto na sredini lestvice. Gostitelji so v prvem polčasu imeli igro v svojih rokah in bi lahko poleg gola, ki ga je dosegel po izvajanju enajstmetrovke Velikonja, še povečali vodstvo. Imeli so namreč še nekaj zrelih priložnosti za gol. Gostje pa niso popustili in v drugem polčasu, čeprav so ostali z možem manj, izid izenačili na 1:1. Kot je po tekmi izjavil Krasov predsednik Goran Kocman, je končni izid pravičen. »V prvem polčasu smo igrali dobro in smo zasluženo vodili. V drugem polčasu pa smo popustili in gostje, čeprav z možem manj, so zasluženo izenačili in odnesli točko«.

PROMOCIJSKA LIGA

Ancona Lumignacco – Sistiana Sesljan 2:2 (2:2)

Strelca za Sistiano Sesljan: 14. Ražem, 25. Volaš

Sistiana Sesljan: Guiotto, Ražem, Pelengić (Carlevaris), Simeoni, L. Crosato, Toffoli (Loggia), M. Crosato, Villatora (Leghissa), Volaš, Francioli, Romeo (Minighini). Trener: Fabio Jurincich.

1. AMATERSKA LIGA

Romana Bisiaca – Sovodnje 1:0 (0:0)

Sovodnje: Zanier, Baldassi, Simčič, Černe, Petejan, Feri, Russo (Visintin), Kožuh (Predan), Žižmond, Klančič (Ocretti), M. Juren. Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so okrog 80. minute utrpeli hladno prho, ko so gostitelji zadeli v enem redkih napadov. Pred tem so gostje zadeli prečko in zgrešili cel kup priložnosti.

Torre – Breg 1:1 (0:0)

Strelca: 60. Ciani (T), 65. J. Sancin (B)

Breg: Pavlidis, Calabrese, Icardi (Spinelli), Lisi (Giuressi), Čermelj, Sineri, J. Sancin, Maselli, Freno (Pertosi), Del Vecchio, De Chirico. Trener: Bursich.

2. AMATERSKA LIGA

Mladost – Zarja 1:6 (0:5)

Strelci: Abatangelo 2, Leiter, Capraro, Corrente, Vižintin (M)

Mladost: Pahor (Gergolet), Juren, Komjanc, S. Lakovič (Lavrenčič), Novak, Faidiga, Terpin, Casi (D. Dreassi), Vižintin, Mbengue, T. Lakovič. Trener: Braida.

Zarja: Bremec, Čufar, Tawgui, Leiter, Poropat, Rollo, Capraro, Haxhija, Abatangelo, Corrente, Zogaj. Trener: Gregoratti.

Na derbiju v Doberdobu je Zarja že po prvem polčasu vodila s 5:0 in tekme je bilo dejansko takrat konec.

Turriaco – Vesna 2:0 (1:0)

Vesna: Škerk, Legiša, Rebula, Matuchina, Košuta, Vidoni (Sosič), Antonič (Cuk), Canciani (Lizza), Franzot, Kuk (A. Kerpan), M. Vidali (K. Vidali). Trener: Mozetič.

3. AMATERSKA LIGA

Gradese – Primorec 5:0 (2:0)

Primorec: A. Bagattin, De Pascalis, Di Sciacca, Matassi (De Sio), Stocca Kralj, Succi (Celardi), Žerjal, Racman, Di Donato (Rguig), D. Bagattin (A. Malalan), Canziani, Dalle Molle. Trener: Battiston.

Porpetto – Primorje 1924 4:2 (2:1)

Strelca za Primorje: 35. Miniussi, 72. Spanghero

Primorje 1924: Paulich, Spanghero, Rovina, Petković, Miniussi, Gaudenzi, Balbi, Saule, Paoletti, Danaj (Oliva). Trener: Issich.