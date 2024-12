Mario Adamič: Odločilna je bila politična volja predsednika Cancianija

Nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji je še brez selektorja. Nogometni trener Mario Adamič, ki je Žile vodil od ustanovitve, je odstopil pred nekaj tedni. »Za ta korak sem se odločil septembra, ko se je začela nova nogometna sezona. Zaključili smo nek ciklus in za naprej so potrebne spremembe. Prav je, da reprezentanco prevzame nekdo drug. Za umik sem se odločil tudi zaradi nove funkcije, ki jo imam na nogometni zvezi, saj sem postal delegat za nogomet v šoli za deželo FJK. V pogodbi piše, da ne smem biti včlanjen v nobeno društvo in ne smem trenirati nobene ekipe. Teh težav ni bilo, ko so bile Žile še pod okriljem deželne Figc Lnd, a že na zadnji Europeadi ni bilo več tako,« je odločitev utemeljil Adamič.

Žile ste vodili dobrih šest let.

Zelo dobro se spominjam prvega treninga in tudi prve prijateljske tekme proti koroškim Slovencem v Bazovici.

Kako se spominjate začetka?

Občutki so bili mešani, saj nismo dobro vedeli, kaj nas vsega čaka. Dobro se spominjam, da je vladalo izjemno navdušenje. Pred vodenjem Žil sem bil trener ekipe U19 v Brdih v 2. slovenski ligi. Brda sem zapustil, ker nisem uspel uskladiti treniranja s službo učitelja. Ko pa se je predstavila reprezentanca, sem to priložnost zagrabil. Sicer na začetku nismo vedeli, kako bo predsednik deželne zveze Ermes Canciani sprejel to našo pobudo, saj reprezentanca, po statutu zveze, ne sme izključevati nikogar.

