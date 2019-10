Mitja Kosmina: Barcolana kot liga prvakov?

V našem intervjuju je Mitja Kosmina govoril o Barcolani, burji, zmagi in velikih jadrnicah, ki zahtevajo tudi (pre)velik finančni zalogaj. A kaj, ko Barcolano, tako kot jo poznamo dandanes, delajo prav veliki jadralski projekti, ki za sabo privabljajo sponzorje in nenazadnje tudi medije. In da bodo taki projekti lahko oplemenitili tržaški jesenski praznik še v prihodnosti, so po mnenju Kosmine potrebne spremembe. Nasvet že ima.

Ali se za tako kratek čas, kot je Barcolana, splača še vedno vlagati v take projekte? Je v jadralnem svetu Barcolana še vedno pomembna regata?

Zaenkat še. Potrebne pa bodo spremembe, če želi regata dolgoročno živeti. Ekipe veliko vlagajo in morajo vsakič zaokrožiti celo ekonomsko in športno zgodbo. Težko je nadaljevati s projekti, da na koncu imajo vsaj pozitivno ničlo.

Kateri je vaš predlog?

Barcolano so oplemenitile velike ekipe in plovila, ki so na njej nastopale. In ker niso vsi milijarderji, bi bilo dobro, ko bi organizatorji del sredstev nameniti tudi ekipam, v nekem logičnem zaporedju, sorazmerno in transparentno. Le tako bi se regata lahko dolgoročno razvijala, sicer bo težko.

Koliko stane nastop?

Vsote se sučejo v višini šestmestnih številk, s faktorjem, 2, 3, 4 ... To niso mačje solze. In to le za dva tedna. Skratka, predlagam nekaj takega, kar velja že pri drugih športih. Ekipi, ki se je prebila do finala lige prvakov, dodelijo določeno nagrado. Seveda bi bila v našem primeru nagrada sorazmerna naši ravni. To bi preprečilo, da bi Barcolano ustvarjala samo ena ekipa ali samo tiste, ki imajo botra.