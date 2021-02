Odbojkarski Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila trenerja Sloge Tabor Eutonia Lorisa Maniaja in kondicijskega trenerja Maria Ciaca, po video povezavi pa se je v pogovor vključil predsednik Sloge Tabor Andrej Maver. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmago odbojkaric Zaleta ZKB v uvodnem krogu ženske C-lige ter dvoboj moške C-lige med tržaškim Cosellijem in goriško Olympio. Sodelavec Martin Poljšak je obiskal Evo Fučka, ki je lastnica trgovino z orožjem na Opčinah in po zaslugi očeta Žarka zelo dobro pozna športno streljanje. Vprašanje s terena je gostom oddaje postavil trener članske ekipe Zaleta Martin Maver.

