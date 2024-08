Openka svetovna prvakinja U19, Nabrežinka bronasta med U23

V nedeljo se je v kraju St. Catharines v Kanadi zaključilo veslaško svetovno prvenstvo za U19, U23 in člane v neolimpijskih in paralimpijskih disciplinah. V veslaškem centru Royal Canadian Henley Rowing Course na jezeru Ontario sta v dresu italijanske reprezentance nastopali tudi tržaški Slovenki Noemi De Vincenzi in Samantha Premrl. Obe sta se domov iz Kanade vrnili s kolajno, De Vincenzi z zlato v dvojnem četvercu med U19, Premerl pa z bronasto v četvercu s krmarjem med U23.

De Vincenzi se je v Kanadi prvič okitila z naslovom svetovne prvakinje, potem ko je bila na lanskem SP v Parizu v dvojnem četvercu med U19 srebrna. Italijanski posadki, v kateri so bile še Perelli, Mascheroni in Schincariol, so na zmagovalnem odru delale družbo drugouvrščene Britanke in tretjeuvrščene Nemke. Osemnajstletna openska veslačica kluba Canottieri Nettuno je zlato kolajno že osvojila na lanskem EP na Češkem, uspeh pa ponovila letos v začetku junija na Poljskem. Z dve leti mlajšo sestro Annet (sicer še U17) je Noemi De Vincenzi konec junija na DP v Vareseju osvojila državni naslov v dvojcu med U19.

V Kanadi pa se je z bronom v ženskem četvercu s krmarjem med U23 okitila nabrežinska veslačica Samantha Premerl. Članica kluba CC Saturnia je z reprezentančnimi kolegicami Benvenuti, Rubeo, Boldrini in krmarko Colombo zaostala le za zmagovalkami z Nove Zelandije in za drugouvrščenimi Američankami. Italijanska posadka si je v boju za bronasto odličje že v začetku finalne regate priveslala odločilno prednost pred Kanadčankami.