Pogačar osvojil še drugo peklensko alpsko etapo

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec 20. etape dirke po Franciji. Na trasi od Nice do vrha prelaza Couillole (132,8 km) tokrat ni napadel od daleč, največ moči pa je prihranil v sprintu in premagal Danca Jonasa Vingegaarda. Pogačarja do tretje skupne zmage na Touru loči le še nedeljski kronometer.

V skupnem seštevku ima Pogačar etapo pred koncem še naprej neulovljivo prednost 5:14 minute pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) in 8:04 pred tretjeuvrščenim Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Štiriindvajsetletni Belgijec je tokrat sicer napadel, a nato izgubil minuto v primerjavi z obema vodilnima.

Za Pogačarja, ki je zanesljivo sprintal proti Dancu v zadnjih 150 metrih, je to že peta zmaga na letošnjem Touru, skupno pa že 16. ob vsega petih nastopih na francoskih pentljah. Le to sezono je na obeh tritedenskih dirkah, konec maja je slavil na Giru, dobil že 11 etap.

V karieri je zdaj že pri številki 82, to sezono pa je števec zmag pomaknil že na 19, kar je dve več od lanske sezone, ki je bila zanj najboljša v karieri.

Vingegaard je v predzadnji etapi letošnjega Toura za Pogačarjem zaostal sedem sekund, tretji pa je ciljno črto s 23 sekundami zaostanka prečkal Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Evenepoel je na četrtem mestu zaostal 53 sekund in bržčas zapravil vse možnosti za drugo mesto v skupnem seštevku.

V etapi je bil večji del med ubežniki Slovenec Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike), ki je opravil ogromno dela za Nizozemca Wilca Keldermana, a ta ni imel dovolj moči v boju za etapno zmago.

V nedeljo bo na sporedu še zadnja etapa ob Azurni obali, a bo tokrat bolj tekmovalna. Prvič po letu 1989 bo namreč zadnji dan na vrsti vožnja na čas, ki bo kolesarje na razgibani trasi popeljala od Monaca do Nice (33,7 km). Dirka se bo sicer prvič po letu 1903 končala zunaj Pariza.