Poslovilna tekma zmaja Gorana Dragića bo edinstven spektakel

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić bo športno pot sklenil na spektakularen in veličasten način. Vse skupaj bo trajalo dva dni, saj bosta pred jutrišnjo poslovilno tekmo danes potekali še dobrodelna dražba in poslovno-športno družabni dogodek.

S poslovilno tekmo, na kateri se bo trlo nekdanjih in zdajšnjih zvezdnikov košarke in za katero so bile vstopnice razprodane v rekordno hitrem času, bo Dragić zbiral finančna sredstva za mlade iz ogroženih okolij. Njegova fundacija jih bo razdelila med program Botrstvo v športu, katerega nosilec je Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, in Fundacijo Goran Dragić.

Zadnja Dragićeva tekma bo v Ljubljano privabilo skupino izjemnih posameznikov s področja gospodarstva in športa, ki bodo svoje izkušnje delili na mednarodnem poslovnem dogodku Night of the Dragon Business Talk, ki bo potekal danes med 12. in 14. uro v Austria Trend Hotelu. Zvečer se bo dogajanje preselilo na rdečo preprogo, na kateri se bodo v oblekah in kravatah predstavili vsi udeleženci sobotne poslovilne tekme.

Ob bogatem zabavnem programu bosta izstopala dva vrhunca večera, razdelitev igralcev v ekipi ter dobrodelna dražba. Kapetana ekip sta Goran Dragić na eni strani in Luka Dončić na drugi. Na humanitarni dražbi bodo dražili žogo s podpisi vseh udeležencev (izklicna cena 10.000 evrov), dres s podpisi vseh udeležencev (izklicna cena 10.000 evrov) ter dres Gorana Dragića iz Osnovne šole Koseze (izklicna cena 15.000 evrov), so organizatorji, podjetje Spontanzo pod vodstvom Mateja Avanza in Fundacija Goran Dragić, zapisali na spletni strani Noč zmaja.

Zvezdniška zasedba na ljubljanskem parketu

Jutri sledi ekshibicijska tekma košarkarskih zvezdnikov, ki se bo z neposrednim prenosom na slovenski nacionalni televiziji začela ob 20. uri. Seznam udeležencev je veličasten. Na njem so Steve Nash, Luka Dončić, Dirk Nowitzki, Nikola Jokić, Chris Bosh, Loul Deng, Boban Marjanović, Beno Udrih, Bogdan Bogdanović, Marko Simonović, Luis Scola, Dejan Bodiroga, Predrag Danilović, Marko Gudurić, Saša Zagorac, Nebojša Joksimović, Leandro Barbosa, Zoran Dragić, Jaka Lakovič, Miroslav Berić, Jaka Blažič, Edo Murić, Erazem Lorbek, Domen Lorbek, Žiga Dimec, Nikola Vučević, Aleksej Nikolić, Marko Milić, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Aleksandar Ćapin, Vlatko Čančar, Uroš Slokar, Rašo Nesterović, Saša Pavlović, Sani Bečirović, Boštjan Nachbar, Matjaž Smodiš, Primož Brezec, Klemen Prepelič in Miha Zupan.

Poleg bivših in zdajšnjih igralcev bodo v Stožice prišli tudi trenerji in košarkarski delavci, ki so bili povezani z Goranom Dragićem tekom kariere. Med njimi Kevin McHale, Aleksandar Đorđević, Jure Zdovc, Memi Bečirović, Aleš Pipan, Aleksandar Đikić, Rado Trifunović, Spasoje Todorović in Igor Kokoškov.