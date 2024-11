Prvi poraz Krasa, derbi Vesni

NOGOMET

ELITNA LIGA

Casarsa – Kras Repen 2:1 (1:0)

Strelci 38. Bayre (C), 55. Birsanu (C), 60. Perhavec

Kras Repen: Umari, De Lutti (Almberger), Pacor (Gotter), Rajčevič, Dukić, Grudin, Perhavec (Catera), Badžim, Velikonja, Kuraj, Lombardi (R. Šolaja). Trener: Nikola Kadri.

Rdeč karton: 75. Dukić.

Krasovi nogometaši so samo za en krog ohranili prvo mesto na lestvici elitne lige. Danes so po bledi igri in porazu v Casarsi zdrknili na 3. mesto. Po besedah predsednika društva Gorana Kocmana so igrali povprečno, tako da so se morali sprijazniti s porazom. Že po prvem polčasu so zaostajali za gol, ki so ga dobili v 40. minuti. Tudi v drugem polčasu niso igrali najbolje in zaostajali z 0:2 po avtogolu. Nakar so odreagirali in v 65. minuti s Perhavcem zmanjšali zaostanek na 1:2. Ko pa so v 75. minuti ostali v desetih (izključen Dukič), je bilo gostiteljem vse lažje, za goste pa zelo težko, da bi zmogli kaj več.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Cervignano 3:1 (1:0)

Strelci: 17. M. Crosato; 52. Romeo, 91. L. Crosato

Sistiana Sesljan: Guiotto, Razem, Benussi (Leghissa), Simeoni, L. Crosato, toffoli, M. Crosato, Villatora (Loggia), Volaš, Francioli, Romeo (Menighini). Trener: Jurincich.

Nogometaši Sistiane Sesljana so zasluženo premagali do tega kroga na lestvici višje postavljeno na lestvici. Gostitelji so bili boljši tekmec in že v prvem polčasu vodili z 1:0, z golom, ki ga je v 17. minuti dosegel Matteo Crosato. Že v 9. minuti drugega dela tekme je domače moštvo podvojilo z Romeom. Gostje so zmanjšali zaostanek na 1:2 že dve minuti pozneje in v 70. minuti zapravili priložnost za izenačenje, s tem da so zastreljali enajstmetrovko. Tretji zadetek so gostitelji dosegli v sodnikovem dodatku z Luco Crosatom.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Natisone 2:4 (2:1)

Strelci: 3. Pertosi, 12. Freno, 25. Filippo (N), 46. in 72. Costantini (N), 90 Don (N)

Breg: Blasevich, Racanelli (Calabrese), S. Spinelli, F. Spinelli, Čermelj, Maselli, E. Sancin (Lisi), J. Sancin, Pertosi (De Chirico), Delvecchio, Freno (Istrice). Trener: Bursich.

Breg je proti drugouvrščeni ekipi Centro Sedia Natisone že vodil z 2:0, nato pa so gostje poskrbeli za preobrat. V drugem delu so namreč prevzeli pobudo v svoje roke ion trikrat premagali domačega vratarja Blasevicha.

Sovodnje – Pro Romans 3:2 (2:1)

Strelci: 10. Visintin, 35. Petejan, 77. Žižmond 11-m

Sovodnje: Zanier, Russo, Simčič (Maugeri), Petejan, Feri (Černe), Umek, Visintin (Baldassi), Kožuh, Žižmond, Klančič (Ocretti), M. Juren (Tomsič). Trener: Trangoni.

Z novimi tremi točkami so nogometaši Sovodenj bistveno popravili položaj na lestvici in so se še dodatno približali zgornjemu delu lestvice. Belo-modri so dvakrat povedli, a obakrat so jih gostje ujeli. V zadnjem delu srečanja pa si je Žižmond izboril najstrožjo kazen, s katere je bil nato natančen.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna – Mladost 4:0 (0:0)

Strelci: 50. Antonič, 65. Matuchina, 81. Franzot, 88. Čuk

Vesna: Škerk, Rebula, Papais (Franzot), Košuta, Nabergoi, Antonič (Kuk), Lizza, K. Vidali (Kerpan), Matuchina (M. Vidali), Pojani (Čuk). Trener: Mozetič.

Mladost: Pahor, T. Lakovič, Komjanc, S. Lakovič, Mauri, R. Faidiga, Terpin (Soban), Casi, Vižintin, Mbengue, D. Dreassi (Aristone). Trener: Braida.

Rdeč karton: 20. Mauri

Mladost je v Križu zdržala dober polčas, četudi so gostje ostali že po dvajsetih minutah z možem manj, saj je sodnik po prekršku pokazal Mauriju rdeči karton. Vsi štirje goli Vesne so padli v drugem polčasu, ko je MLadost popustila fizično.

Zarja – CGS 1:0 (1:0)

Strelec: 37. Haxhija

Zarja: Savi, Čufar (Cerebuch), Poropat (Gjuzi), Strogna, Škabar, Leiter, Tawgui (Caprearo), Lucchesi, Abatangelo, Rollo, Haxhija (Žagar). Trener: De Sio.

Proti neugodni ekipi CGS, ki se na vse kriplje bori za obstanek v ligi, so Zarjini nogometaši doma tesno zmagali z 1:0. Morali pa so se pošteno potruditi, da so strli odpor gostov, ki so predvajali moško igro. Resnici na ljubo so varovanci trenerja De Sia imeli še vsaj tri čiste priložnosti, da bi dosegli še drugi zadetek, pa pred vrati gostov niso bili dovolj prisebni. Sicer pa so bili s tremi točkami vsekakor zdovoljni, saj so se tako povzpeli proti višjim mestom na lestvici.

3. AMATERSKA LIGA

Primorec – Pro-secco Primorje 0:3 (0:2)

Primorec: Pian, Celardi, Stocca Kralj, Di Sacca (Čubej), Matassi, Succi, Žerjal, Racman, D. Bagattin (Di Donato), Malalan (Rguig), Dalle Molle. Trener: Battiston.

Primorje 1924 – San Vito al Torre 2:1 (2:0)

Strelca za Primorje: 20. Balbi, 39. Durić

Primorje 1924: Paulich, Spanghero, Altaf, Petković, Miniussi, Gaudenzi, Balbi (Paoletti), Bertagni (Danaj), Saule (Canziani), Chiatto, Durič. Trener: Issich.

ODBOJKA

ŽENSKA D-LIGA

Cordenons – Zalet Kontovel 3:0 (25:17, 25:14, 25:10)

Zalet Kontovel: Ciuch 7, Kovačič 4, Kalin 6, Gruden 4, Škerl 0, Grilanc 2, Bezin (L), Pertot 1, Trevisan 0, Zonta 0, Rapotec nv. Trener: Berlot.

Odbojkarice Zaleta Kontovela so tokrat na gostovanju v Cordenonsu popolnoma odpovedale. Pristop ni bil pravi, tako da je Cordenons zmagal z levo roko.