Roglič padel, a končal etapo v času glavnine

Nemec Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Italiji, potem ko je bil najboljši po sprintu glavnine. Slovenski as Primož Roglič je v drugem delu etape padel, a jo dobro odnesel in etapo od Camaioreja do Tortone (219 km) končal v času glavnine.

Začetek etape je bil zelo miren. Šesterica ubežnikov je ušla glavnini, ta pa tokrat ni ponovila napake iz torkove etape in zadnjega izmed ubežnikov ujela pet kilometrov pred ciljem. Na zadnjem vzponu je ekipa Jayco-AlUla dvignila ritem in skušala streti nekatere klasične sprinterje, vendar jim to ni uspelo.

Nato so sprinterji med sabo obračunali v zaključku etape, še prej pa je padec okoli dva km pred ciljem povzročil razredčenje glavnine.

Vsi so zaradi pravila zadnjih treh kilometrov obdržali čas zmagovalca, najhitrejši pa je bil v sprintu Ackermann, ki je za las za sabo zadržal Italijana Jonathana Milana (Bahrain Victorious). Nekaj več je na tretjem mestu zaostal Britanec Mark Cavendish (Astana Qazaqstan).

Za 29-letnega Nemca je bila to 39. zmaga v karieri in tretja na Giru, potem ko je dve etapi osvojil že leta 2019.

Današnjo preizkušnjo je zaznamoval padec 70 km pred ciljem, ob katerem so se na tleh znašli najboljši trije na dirki. Tako Roglič kot vodilni Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) sta lahko nadaljevala preizkušnjo, slabše pa jo je odnesel še en Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), ki je moral predčasno skleniti Giro.

Poleg nesrečnega Britanca etape ni začelo ali končalo še devet kolesarjev, osmerica zaradi okužbe z novim koronavirusom.

V skupnem seštevku vodi Thomas, ki ima pred najbližjim zasledovalcem Rogličem dve sekundi prednosti. Tretji je po odstopu Geoghegana Harta zdaj Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates), ki zaostaja 22 sekund.

V četrtek bo na na sporedu razgibana 12. etapa, ki bo kolesarje peljala od Braja do Rivolija (179 km). Organizatorji so trasi podelili težavnost tri od pet, predvsem zaradi edinega pravega vzpona, ki ga bo karavana prečkala slabih 30 km pred ciljem.