Rokomet: Červar je bil legenda, Italija hoče spet presenetiti

Po 28 dolgih letih bo med nastopajočimi na prihodnjem svetovnem prvenstvu v rokometu tudi Italija. Teklo je leto 1997, ko so se »azzurri« prvič in edinič uvrstili na rokometni »mundial«. Takrat bi vsi stavili na razcvet tega športa tudi na Apeninskem polotoku, a je bila zgolj muha enodnevnica. Italija je v naslednjih desetletjih ostala del rokometnega tretjega sveta in le v zadnjem obdobju se je začel tudi v Italiji ponovni vzpon športa, ki je v vse bolj številnih evropskih državah celo med najbolj popularnimi.

Selektor italijanske reprezentance je Riccardo Trillini, ki je to mesto prevzel leta 2017. Z njim smo se pogovorili o samem nastopanju na svetovnem prvenstvu in o tem, kateri bi lahko bili cilji »azzurrov«, ki bodo igrali v skupini B (tekme bodo v športni palači v Herningu na Danskem). Ob Italiji bodo v tej skupini nastopale še Danska, Alžirija in Tunizija. Če je Danska zdaj kot zdaj težko premagljiva tudi za reprezentance, ki ciljajo na kolajno, sta Tunizija in zlasti Alžirija v dometu italijanske izbrane vrste. Za uvrstitev v drugi skupinski del bo najbrž zadostovala že ena sama zmaga. S tem se nekako strinja tudi selektor Trillini.

»Vse skupine so dokaj zahtevne, saj je nivo prvenstva zelo visok. Nedvomno je naš glavni cilj uvrstitev v drugo fazo prvenstva. Tako Tunizija kot Alžirija nista nepremagljivi, tako da je napredovanje v drugi del v našem dometu. Smo dokaj mlada reprezentanca in mislim, da bosta ta faktor in povsem razumljivo navdušenje, ki je posledica uvrstitve na SP po tolikih letih, odločilna za preboj,« razmišlja Trillini.

Večina vaših sedanjih rokometašev leta 1997 ni bilo še rojenih ...

Res je, na to nisem niti pomislil. V Italiji se je res veliko govorilo o reprezentanci, ki jo je vodil priznani hrvaški strokovnjak Lino Červar in je nastopila na SP v Kumamotu na Japonskem. Skorajda so nastajali miti in legende o tisti ekipi. Čas je, da nastanejo novi miti. Igralci so se zavedali, da je zdaj italijanski rokomet v njihovih rokah, da lahko sami ponovijo tiste uspehe.