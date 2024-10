Še druga zmaga Zaleta Kontovela ter obeh Soč, SloVolley za uvod KO

ODBOJKA

DRŽAVNA B-LIGA

Monselice – SloVolley ZKB 3:0 (25:19, 25:22, 25:16)

SloVolley ZKB: Bensa 3, Jerič 4, Komjanc 10, Sicco 8, Sutter 5, Terpin 3, Margarito (L1) Dessanti (L2), Castellani 0, Giusto 9, Micali 0, Pauli 5. Trener: Ambrož Peterlin.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Eurovolleyschool 3:0 (25:13, 25:21, 25:20)

Zalet ZKB: Vattovaz 2, Giurda 5, Gabriele 5, Gulich 3, Surian 3, F. Misciali 18, I. Misciali (L); Stergonšek 0, Furlan 2, Movio (L2), Luxa 1, Pelizzari 12, Winkler nv. Trener: Privileggi.

Odbojkarice Zaleta so osvojile vse tri točke proti ekipi, ki naj bi tudi v letošnji sezoni zasedala mesta v spodnjem delu lestvice. Trener Nicholas Privileggi je tokrat preizkušal različne variante, zaradi težav z izpisnico pa ni smela stopiti na igrišče Veronika Winkler. Krstni nastop v C-ligi pa sta dobro opravili mladi Maja Luxa (letnik 2010) in Nicole Movio (2009). Zalet bo spet igral v torek ob 20. uri v gosteh. Nasprotnik bo močna šesterka Martignacca.

MOŠKA C-LIGA

Fiume Veneto – Soča ZKB Lokanda Devetak 1:3 (17:25, 25:15, 22:25, 21:25)

Soča ZKB Lokanda Devetak: T. Cotič 19, I. Devetak 13, Miklus 10, Vižintin 9, Čavdek (L), Princi 3, Antoni 0, Pantani 11; n.v.: S. Cotič, A. Cotič, Makuc, M. Devetak. Trener: Battisti.

ŽENSKA D-LIGA

Zalet Kontovel Bar Tabor – Moraro Volley 3:1 (25:22, 13:25, 25:19, 25:8)

Zalet Kontovel Bar Tabor: Kovačič 6, Bezin (L), Ciuch 19, Kalin 5, Škerk 2, Pertot n.v., Gruden 16, Trevisan 9, Grilanc 8, Kneipp n.v., Rapotec 0, Zonta 1. Trener: Berlot.

Mossa – Soča Lokanda Devetak ZKB 0:3 (16:25, 17:25, 25:27)

Soča Lokanda Devetak ZKB: L. Berzacola 7, Scocco 15, Colja nv, Gruden nv, Paulin 8, Komic 5, Ferfoglia 3, A. Berzacola 9, Tosolini (L1), Falzari nv, Menis 4, Soprani nv, Flospergher (L2), Spindler 0. Trener: Orel.

Odbojkarice Soče so tudi v drugem krogu vknjižile tri pomembne točke. Varovanke trenerja Aljoše Orla so bile zelo učinkovite na servisu in so odločilno reagirale v tretjem mestu, ko so zaostajale za pet in več pik.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Torriana Gradisca 2:3 (27:25, 21:25, 23:25, 25:20, 11:15)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Golob 6, Kalc 11, Mesar 7, Mezzari 2, Segre 20, Vremec 18, Vattovaz (L1), Petric (L2), Mattana, Opacic 1. Trener: Loris Mania'.

Na prvi domači tekmi so igralci Sloge Tabor Studio Vegliach osvojili svojo prvo točko, na prvo zmago pa bo treba še počakati. Tudi tokrat so nastopili okrnjeni, kar sicer to ni opravičilo za poraz. Zaigrali so precej nihajoče, saj so dobrim akcijam tako v obrambi kot na mreži sledili nerazumljivi »odmori«, kar je seveda starejši nasprotnik pridno izkoristil. Po izredno napetem prvem setu, je naslednja dva osvojila Torriana, čeprav tretjega spet čisto v končnici. V četrtem so tudi imeli pobudo gostje, ki so nekaj časa tudi vodili, a se slogaši niso dali in so najprej izenačili in nato vodili vse do konca. Začetek odločilnega seta je že kazal na ugodnejši razplet, saj je Sloga Tabor Studio Vegliach do 10. točke vodila, nekaj naivnih zaporednih napak pa je razblinilo upanje in željo po zmagi.

Trener Loris Mania': »Škoda, da fantje niso ves čas igrali tako, kot znajo. Prevečkrat so čakali, da bi nasprotnik zgrešil, kar se ni vedno zgodilo, prevec žog je tudi padlo na tla, ker si nihče ni hotel prevzeti odgovornosti. Vse to bo treba popraviti na treningih, kjer sicer vsi zavzeto delajo, na tekmi pa zaenkrat še ne pokažejo vsega, česar so zmožni.«