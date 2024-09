Še en slovenski odbojkarski reprezentant se seli v tujino

V tujino se je podal še en slovenski odbojkarski reprezentant Uroš Planinšič, ki se bo dokazoval v nizozemskem prvenstvu. Šestindvajsetletni podajalec, ki je nosil drese Hoč, Maribora in Calcit Volleyja, bo dve sezoni igral za ekipo Nova Technology Lycurgus B.V.

»Pred mano je prva izkušnja v tujini in pričakovanja pred odhodom so bila visoka. Želel sem si tega, da se preizkusim še kje drugje kot v slovenskem prvenstvu in vidim, kakšna odbojka se igra po Evropi. Zaenkrat se na Nizozemskem zelo dobro počutim, mesto je lepo in urejeno, z veliko narave v okolici pa tudi klub je zelo dobro organiziran. Želje in ambicije so zelo visoke, o čemer priča sestava ekipe pa tudi to, da bo ekipo vodil priznani strokovnjak in tudi naš nekdanji selektor Marc Lebedew, ki se je z vodstvom dogovoril za dolgoročno sodelovanje,« je dejal Planinšič.

Ekipa Nova Technology Lycurgus B.V. je v nizozemskem prvenstvu v lanski sezoni zasedla tretje mesto, prav tako tudi v pokalnem tekmovanju, medtem ko je v superpokalu izgubila šele v finalu. Cilji za sezono 2024/25 so še višji.