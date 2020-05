»Sem zelo miren in pripravljen na izziv«

Predsedniki Kontovela, Sloge in Sokola so v četrtek uradno napovedali ime novega trenerja Zaletovih odbojkaric, ki bodo tudi v prihodnji sezoni nastopale v deželni C-ligi. Mesto Edija Bosicha je prevzel dolgoletni trener mladinskih ekip projekta ženske odbojke Martin Maver, ki je sicer že lani sodeloval s člansko postavo.

Na klopi članske ekipe ste zadnjič sedeli v sezoni 2012/13, ko ste vodili ekipo Zaleta v D-ligi. Kakšni so prvi občutki ob vrnitvi v svet ženske članske odbojke?

Dejansko gre za velik skok, predvsem v pristopu, načinu dela in prijemih, bolj kot ne v ciljih. Ne zakrivam, da bo naloga zahtevna. Sem pa obenem zelo miren in pripravljen na ta izziv. V zadnjih dveh letih sem se veliko izobraževal, s tem pa se ukvarjam predvsem v zadnjem obdobju, ko je vse zastalo. Vesel sem, da so mi predsedniki zaupali, saj je to nagrada za dobro delo v zadnjih sezonah na mladinskem področju.

Z upoštevanjem varnostnih pravil so treningi spet dovoljeni. Kdaj nameravate začeti z vadbo?

Tega še ne vemo, imamo pa zdaj še veliko dela v ozadju. Najprej moram opraviti individualne pogovore z igralkami. Moj glavni namen je valorizacija celotnega našega odbojkarskega gibanja. Načrt dela je zasnovan zelo na široko. Edina šibka točka, ki pa je za vse enaka, je negotovost tega trenutka. Do začetka nove sezone imamo kar nekaj časa, saj se prvenstva ne bodo začela pred novembrom, kot je na zadnji seji napovedal predsednik deželnega odbora Fipav. Prihodnja sezona bo zaradi tega dolgega premora nekakšno leto nič, zato veliko stavim na navdušenje in ekipni duh.

