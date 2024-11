Šesti poraz Jadrana, Zarja kot »valjar«

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Oderzo 59:71 (18:32, 34:45, 47:60)

Jadran: Batich 5 (3:3, 1:6, 0:3), Gulič 0, Ban 13 (3:4, 2:4, 2:5), Demarchi 2 (-, 1:2, 0:6), De Petris 9 (5:6, 2:4, -), Ignjatović nv, Jakin 2 (-, 1:2, -), Gobbato 7 (2:4, 1:1, 1:2), Malalan nv, Besedič 6 (1:2, 1:1, 1:4), Persi 0, Milisavljevic 15 (6:6, 3:6, 1:6). Trener: Bazzarini.

Po zmagi proti zadnjeurščeni Montebelluni so jadranovci na domačem parketu na Čarboli ponovno izgubili. Dosedanji obračun varovancev trenerja Bazzarinija je zaskrbljujoč: šest porazov in samo ena zmaga. Tokrat so zasluženo izgubili proti Oderzu, ki je, razen v uvodnih minutah, stalno vodil. Že po prvi četrtini je bilo 14 točk razlike v korist gostov. To prednost so košarkarji Oderza v glavnem ohranili do konca srečanja. Njihova zmaga je bila povsem zaslužena. V vrstah Jadrana pa so vsi igrali pod svojimi sposobnostmi. Jadranovci bodo v prihodnjem krogu igrali v gosteh proti Ferrari.

NOGOMET

ELITNA LIGA

Casarsa – Juventina 0:0

Juventina: Blasizza, Furlani, Liut, Dario (Kerpan), Jazbar, Russian, Rizzi, Samotti, Pillon, Hoti, Štrukelj. Trener: Visintin.

Juventina ni uspela odnesti iz Casarse vse tri točke. Z neodločenim izidom pa so Visintinovi nogometaši le prekinili črnon serijo štirih zaporednih porazov. Tudi tokrat so štandreški rdeče-beli igralin z zelo okrnjeno postavo. Obe ekipi sta zadeli po eno vratnico. Končni rezultat je bil pravičen.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Lavarian Mortean LME 0:2 (0:0)

Sistiana Sesljan: Guiotto, Plengić, Ražem, Venutti, L. Crosato, Toffoli (Giorgi), M. Crosatto (Loggia), Benussi (E. Colja), Volaš, Francioli, Villatora (Romeo). Trener: Jurincich.

Proti vodilni ekipi Lavarian Mortean so nogmetaši sesljanskega moštva izgubili z 0:2. Prvi polčas je bil povsem izenačen. Gostje so povedli z Zucchiatijem že v 9. minuti drugega polčasa, nakar so »delfini« imeli priložnost, da bi izenačili. Gostje so dali drugi gol z Iličem ob koncu regularnega časa in s tem zadali končni udarec gostiteljem.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Mariano 1:1 (1:0)

Strelca: 35. Istrice (B), 95. Petriccione (M)

Breg: Pavlidis, Spinelli (Istrice), Pllana, Čermelj, Maselli, Racanelli, Jan Sancin, Pertosi (Giuressi), Del Vecchio, De Chirico (Emil Sancin). Trener: Bursich.

Breg je imel tekmo in tri točke že v rokah, a v 5. minuti sodnikovega dodatka so gostje iz Mariana uspeli izenačiti. Za Breg je v prvem polčasu zadel Istrice, ki je že po četrt ure zamenjal poškodovanega Spinellija.

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Mossa 4:0 (3:0)

Strelca: 25. Abatangelo, 28. Abtangelo, 39. Abatangelo; 52. Leiter

Zarja: Bremec, Čufar, Poropat, Strogna (Lamachia), Škabar, Leiter, Haxya (Zogaj), Corrente, Abatangelo (Capraro), Perfetto (Rollo), Tawgui (Žagar). Trener: De Sio.

Rdeč karton: 42. Corrente

Turriaco – Mladost 2:1 (1:1)

Strelec za Mladost: 43. R. Faidiga

Mladost: Pahor, F. Juren, Komjanc, Mauri, Pers, R. Faidiga, Gjoka (Terpin), Diawla, Aristone (Novak), Vižintin, Mbengue. Trener: Braida.

Rdeča kartona: Komjanc in Mauri

Mladost je bila tudi v Turjaku zelo blizu točki, a spet se ji je spodrsnilo v zadnjih minutah. Gostitelji so namreč zadeli v polno dve minuti prted trikratnim sodnikovim žvižgom. Mladost je zaključila tekmo z devetimi nogometaši, saj je sodnik predčasno poslal v slačilnico Komjanca in Maurija. Turriaco je povedel v prvem polčasu, nato je pred odmorom Mladost izenačila s Faidigo. V drugem polčasu pa se je tekma za doberdobsko ekipo negativno razpletla v zadnjih minutah.

Vesna – Unione Friuli Isontina 2:3 (2:0)

Strelec za Vesno: 25. in 31. Franzot

Vesna: Škerk, Legiša (Papais), Rebula (Sosič), Maruchina, Košuta, Nabergoi, Antonič, Lizza (Canciani), Franzot, A. Kerpan, Pojani (Visconti). Trener: Mozetič.

Vesna je že vodila z 2:0, nato pa so pobudo prevzeli v svoje noge gostje in uspeli so spreobrniti izid v svojo korist. Za Vesno je že četrti zaporedni poraz.

3. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – UFM U21 6:2

Primorje 1924: Paulich, Spanghero, Rovina, Bertagni, Fatigati, Gaudenzi, Canziani, Oliva, Saule, Chiatto, Durić. Trener: Issich.

Bisiaca Romana U21 – Primorec 1:4 (0:2)

Strelci: Dalle Molle 2, Racman in Štoka Kralj po 1

Primorec: A. Bagattin, Sartoretto, De Pascalis, Matassi, Štoka Kralj, Succi, Žerjal (Celardi), Racman, Malalan, Di Donato (Rguig), Dalle Molle. Trener: Batiston.