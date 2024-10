Skušali bodo ... zmagati

Črni oblaki nad Tržaškim zalivom niso prav nič prestrašili številnih radovednežev, ki so včeraj pozno popoldne radovedno stegovali vratove in kukali v »Prosecco Doc Lounge«, kjer so predstavili enega izmed favoritov letošnje 56. Barcolane: jadrnico Prosecco Doc Shockwave 3, na kateri bo krmar izkušeni slovenski jadralec Mitja Kosmina. Koprčana včeraj sicer ni bilo na tržaškem nabrežju. »Trenirali smo do 17.30, nato pa smo imeli še tehnični sestanek,« nam je zaupal po telefonu in dodal: »V Trstu pa bom jutri (op. av. danes).«

Claudio Demartis, lastnik 27,43 m dolgega (jambor je visok 38 metrov) supermaxija, je prepričan, da lahko njegova posadka izpodrine s prestola »defenderja« oziroma lanskega zmagovalca Barcolane Arco SGR. »Že na nedeljski Trofeji Bernetti smo jim dihali za ovratnik. Upam, da bo v nedeljo še boljše in da jih prehitimo pred ciljem,« je dejalDemartis.

Posadka jadrnice Prosecco Doc Shockwave 3 je mednarodno pisana in raznolika. Poleg krmarja Mitje Kosmine bo v nedeljo na krovu oziroma v ekipi na kopnem kar nekaj (tudi tržaških) Slovencev. To so: Matija Succi, Sebastjan Cettul, Matteo Leghissa, Vid Jeranko, Aleksander Seifert ter Sara Radislovich.

»Posadka je prava zmes izkušenih in nadebudnih mladih jadralcev. Poleg Kosmine sta prava morska volka tudi Stefano Spangaro in Marco Steffè (oba sta bila do lani na Arci SGR op. av.). Med mladimi pa bi omenil Alberta Avanzinija,« je še dodal Demartis.

Na jadrnico Prosecco Doc Shockwave 3 bodo do sobote stopili številni gostje. Predvsem uspešni športniki. Jutri in v soboto bosta morsko sapico v Tržaškem zalivu občutila paralimpijski namiznoteniški prvak Matteo Parenzan ter zmagovalka zlate olimpijske kolajne, odbojkarica Marina Lubian. V soboto pa bo častni gost nekdanji olimpijski plavalec Luca Dotto (London 2012 in Rio de Janeiro 2016).

V soboto pa bosta na jadrnici posebna gosta: Tina in Milo. Kdo pa sta? Maskoti zimskih olimpijskih iger leta 2026 v Milanu in Cortini.

Kje pa bo privezana jadrnica? Prav pred Velikim trgom. Blizu bo privezan še drug supermaxi, glavni Proseccov konkurent, Arca SGR.