»Slovenci bolj izkušeni, Italijani manj obremenjeni«

Z izkušenim odbojkarskim trenerjem Zoranom Jerončičem smo se pogovorili o moškem evropskem prvenstvu in o današnji tekmi med Slovenijo in Italijo. Slovenci, ki so včeraj z gladkim 3:0 prepričljivo premagali Bolgarce, in Italijani se bodo ob 15.45 pomerili v Ostravi. V igri je prvo mesto v predtekmovalni skupini B.

Kdo je favorit za zmago na današnjem obračunu med Slovenijo in Italijo?

Dobro vprašanje (smeh). Mislim, da je Slovenija favorit. To pa zato, ker je Italija pod vodstvom novega selektorja De Giorgija močno pomladila ekipo. Res je sicer, da so Italijani dosegli tri zaporedne zmage, so pa igrali proti nekoliko šibkejšim nasprotnikom. To ni tista Italija, ki smo je bili vajeni na zadnjih velikih tekmovanjih, to je povsem nova ekipa, ki si je kot cilj zadala olimpijske igre 2024 v Parizu. Slovenci so predvsem bolj izkušeni od Italijanov.

Slovenija cilja na osvojitev evropskega naslova. Ji bo to letos uspelo?

Mediji v Sloveniji preveč obremenjujejo slovenske odbojkarje z zlato kolajno. Treba je poudariti, da se je vrh moške odbojke v zadnjih 15 letih tako razširil, da je vsaj deset kandidatov za kolajne. Med temi je tudi Slovenija, kar pa še ne pomeni, da je kolajna že zagotovljena. Ne samo Slovenci, ampak tudi drugi si želijo zmagati. Kakovostnih ekip je veliko, tako da osvojiti EP ni tako enostavno.

Kaj pa lahko doseže Italija, ki v primerjavi z olimpijskimi igrami v Tokiu ima povsem spremenjeno ekipo?

Italija je dobila novega zagona, ima novega trenerja, ki je po mojem mnenju zelo dober. Na prvih treh tekmah so Italijani pokazali zelo borbeno in dopadljivo igro, tako da bodo tudi proti Sloveniji igrali z veliko željo po zmagi. Italijanski odbojkarji so povsem neobremenjeni, pri nas pa že govorimo o slovenski zlati kolajni. Je pa Italija mlada ekipa, kar je lahko po eni strani prednost, po drugi pa malo manj. Selektor De Giorgi bo vsekakor znal motivirati svoje varovance.