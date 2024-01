Športel o sponzorstvih, ŠD Polet in ansamblom Taims

Novoletni Športel je, kot je že za praznike običaj, minil v znamenju športa in glasbe. V prvem delu oddaje je bila na vrsti reportaža z openskega Pikelca, kjer se je sodelavka Neža Zobec pogovarjala s kotalkarjema Poleta in italijanskima reprezentantoma Sani Gregori in Kevinom Zenicem ter njunim trenerjem Mojmirjem Kokorovcem. V drugem delu se je voditelj oddaje Igor Malalan pogovarjal s podjetnikoma Fabriziem Korošcem in Matijo Frandoličem. Prvi je direktor podjetja Gostol, drugi pa je vodja splošnih funkcij. Oba sta bila nekoč košarkarja, prvi pri Bregu in Boru, drugi pri Kontovelu. Nazadnje je v studiu zaigral narodno-zabavni glasbeni ansambel Taims.

https://365.rtvslo.si/arhiv/sportel/175012700