Sto kilometrov doma na tekalni stezi

Luka Skočaj iz Bača pri Materiji je pred več kot desetimi leti zamenjal košarkarsko žogo s tekaškimi čevlji. Pred tem je obiskoval izobraževalni zavod Jožef Stefan v Trstu in igral košarko v mladinskih in članskih ekipah Kontovela, Bora, Brega in Sokola. Kariero je zaključil v Miljah in se nato prelevil v tekača in v triatlonca. Danes se bo 34-letni Skočaj (letnik 1986) spopadel z doslej najtežjim tekaškim izzivom: na domači električni tekalni stezi bo skušal preteči 100 kilometrov. Tekel bo zase, obenem pa bo imel podvig tudi dobrodelno noto, saj bo v sklopu projekta Botrstvo v športu potekalo zbiranje prispevkov za mlade športnike iz socialno ogroženih okolij (več spodaj).

Kako ste se pripravili na tako zahteven in specifičen izziv?

Letos sem že pretekel približno 3200 kilometrov. Tekel sem pretežno zunaj, saj nisem bil osredotočen na to, da bom pretekel 100 kilometrov na tekaški stezi. Proti koncu oktobra, ko se je stanje v Sloveniji zaradi pandemije začelo slabšati, pa sem se fokusiral na tekaško stezo. Novembra sem denimo na njej pretekel 355 kilometrov. Pripravil sem telo, psiho in mišice prav za ta izziv. Upam, da mi je to uspelo.

Tekli boste približno 10 ur vedno na istem mestu. Kaj vas najbolj skrbi?

Skrbi me predvsem dejstvo, da take razdalje še nisem pretekel. Prvič se bom preizkusil na 100 kilometrih. Dolgčas me ne skrbi, preganjal ga bom z gledanjem filmov in tekem ter s poslušanjem glasbe. Poleg tega bom ves čas v živo po spletu promoviral ta dobrodelni dogodek. Največ pa me skrbi, da bi moje telo zatajilo, da bi me na primer izdale želodčne težave. Počutim se pripravljenega, zavedam pa se, da je med tekom vse mogoče.

Prvič tečete za dobrodelne namene. Predstavlja to dodatno motivacijo?

Seveda. Tekel bom zase in ob tem naredil še nekaj dobrega za druge. V tem trenutku namreč marsikdo potrebuje pomoč.

Več informacij o dobrodelni akciji:

Tekaški izziv Luke Skočaja bo tudi dobrodelen: v sklopu projekta Botrstvo v športu bo potekalo zbiranje prispevkov za mlade športnike iz Vipavske doline, Krasa in Brkinov, ki izhajajo iz socialno ogroženih okolij. Dobrodelne prispevke organizatorji zbirajo preko SMS-sporočila na številko 1919, in sicer s ključno besedo STOTKA5, sredstva pa je moč nakazati tudi na Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina – TRR SI56 6100 0000 8873 907, odprt pri Delavski hranilnici, d. d. Ljubljana. Akcija zbiranja sredstev bo trajala od 12. decembra vse do konca leta 2020.