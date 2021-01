Thomas Breganti podpisal za Piacenzo

Še ne 19-letni Thomas Breganti, doma iz Devina, je od danes tudi uradno nogometaš italijanskega C-ligaša Piacenze. Breganti je bil do pred kratkim član slovenskega drugoligaškega ND Bilje. V zadnji sezoni je bil Thomas, ki obiskuje zadnji letnik športne gimnazije v Novi Gorici (letos ga čaka še matura), standardni napadalec članske ekipe. Prvenstvo slovenske druge lige so zaradi pandemije prekinili konec oktobra in od takrat je Thomas treniral dobra dva meseca za D-ligaški klub Manzanese, ki se je prav tako zanimal zanj. Nogometno pot je devinski nogometaš začel pri NK Kras Repen.

