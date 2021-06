Umrl Giampiero Boniperti

V Turinu je pri 92. letih umrl legendarni italijanski nogometaš Juventusa Giampiero Boniperti, ki je bil nato tudi dolgoletni predsednik kluba. Do zadnjega je bil njegov častni predsednik.

Z Juventusom je petkrat osvojil naslov državnega prvaka. S Škotom Johnom Charlesom in Omarjem Sivorijem, italijansko-argentinskim nogometašem, je Boniperti tvoril nepozabni napadalni trio kluba. Skupno je dosegel 178 zadetkov in je njegov rekord trajal do leta 2010, ko ga je presegel Alessandro Del Piero. Dres italijanske reprezentance je oblekel osemintridesetkrat in dosegel osem golov.