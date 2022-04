Umrl legendarni Petar Skansi, eden izmed »zlatih fantov«

V 78. letu starosti je umrl nekdanji košarkar in trener Petar Skansi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Ta je leta 1992 na olimpijskih igrah v Barceloni Hrvaško popeljal do srebra, v finalu je Hrvaško premagal prvi ameriški »dream team« z Michaelom Jordanom na čelu.

Skansi se je v mladosti ukvarjal z vaterpolom in igral za mlajše selekcije splitskega Jadrana, šele pozneje se je posvetil košarki. V karieri je kot center dvakrat igral za Jugoplastiko, vmes pa za Scavolini Pesaro.

Z reprezentanco nekdanje Jugoslavije je osvojil olimpijsko srebro leta 1968, zlato na svetovnem prvenstvu 1970 v domovini, srebro na SP 1967 v Mehiki in srebro na evropskem prvenstvu 1965 v Sovjetski zvezi.

Trenersko pot je začel v Jugoplastiki, dolgo časa je vodil italijanske klube, kot so Scavolini, Fabriano Basket, Venezia, Virtus, Treviso in Fortitudo, med drugim pa je trenersko službo opravljal tudi pri novomeški Krki. Skansi je deloval tudi kot pomočnik ministra za izobraževanje, znanost in šport.