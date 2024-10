Zalet ZKB slavil po petih nizih

ITAS Ceccarelli Group Martignacco - Zalet ZKB 2:3 (20:25, 26:24, 25:17, 21:25, 10:15)

Zalet ZKB: Giurda 6 Gulich 10, F. Misciali 26, Surian 2, Vattovaz 4, Winkler 11, I. Misciali (libero), Gabriele, Luxa, Pelizzari 13, Stergonšek 0. Trener Nicholas Privileggi.

Tretjo prvenstveno tekmo je Zalet ZKB v C-ligi odigral že v torek zvečer in po pravem maratonskem boju, saj je srečanje trajalo kar dve uri in pol, odnesel domov celo kožo in zmago, ki je na takem gostovanju resnično zlata vredna. Telovadnica v Martignaccu je namreč zelo velika in marsikatera ekipa bo tam imela težave, ker je malokdo navajen na take dimenzije, je pa igra zato bolj atraktivna, saj tako velika površina dopušča dolge akcije in to predvsem v obrambi. In prav v obrambi so blestele igralke domače ekipe, ki so branile tudi nemogoče žoge.

Zaletovke so imele nekaj težav v sprejemu, ki ni bil vedno točen in zato so bili napadi (pre)večkrat zgrešeni. Kljub logističnim težavam so igralke Zaleta ZKB začele dobro in prvi set zasluženo osvojile. Zelo izenačen je bil drugi set, v katerem pa so Zaletovke čisto v končnici naredile nekaj napak, kar so seveda nasprotnice izkoristile in nato v tretjem v velikem zagonu spravile na kolena Zalet ZKB. Naše igralke se niso predale, v četrtem bile zopet učinkovite in izenačile na 2:2. V odločilnem setu so na krilih navdušenja odlično začele in povedle že s 13:7, ko je ITAS še zadnjič poskusil narediti preobrat, a več kot do desete točke ni mogel priti.

Pri vsaki tekmi je seveda najpomembnejša zmaga, ki jo je Zalet ZKB tudi dosegel in je po treh kolih še vedno nepremagan.