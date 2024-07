Zamujena priložnost za Žile

NOGOMET

EUROPEADA - Skupina D, 2. krog

Slovenci v Italiji – Nemci na Madžarskem 1:2 (1:1)

Strelca: 20. Gotter, 33. Uduardi, 74. Makai

Slovenci v Italiji: Savi, Ražem, M. Codromaz, Simeoni, Paravan (Ocretti), A. Codromaz (Renar), Liut (Tabai), Juren, Gotter, Pitacco, Semolič (Franzot). Trener: Adamič.

Rdeč karton: 92. M. Codromaz

Recimo, da bi lahko le neverjeten razplet pomagal Žilam, da se uvrstijo v četrtfinale. Beri pravi čudež. Današnji poraz proti solidni selekciji Nemcev z Madžarske je bržkone pokopal še zadnja upanja Adamičevih fantov, ki so na tekmi 2. kroga Europeade na lepo urejeni travnati zelenici v okolici Schleswiga v Nemčiji izgubili z 2:1.

Po uvodnih petnajstih minutah je vse kazalo, da bodo Žile zlahka odpravile nasprotnika, toda na koncu smo se ušteli. Selektor Adamič je opravil le nekaj zamenjav v primerjavi z nedeljsko enajsterico na tekmi proti Furlanom. V vratih je namesto izključenega Bigaja začel Mattia Savi, ki je zelo solidno opravil svoje in v drugem polčasu je ubranil tudi najstrožjo kazen. Na sredini igrišča je Pitacco zamenjal Ocrettija, v obrambi pa Razem Samuela Ferlugo. Žile so prevzele pobudo v svoje roke. Nemce z Madžarske je v 5. minuti rešila prečka, streljal pa je Martin Juren. Nato so Adamičevi fantje le uspeli povesti: v polno je okrog 20. minute zadel Gotter, ki je bil v napadu zelo dejaven, a zgrešil je tudi nekaj lepih priložnosti za gol.

Nemci na Madžarskem so se po prejetem golu reorganizirali in bili veliko bolj pozorni v fazi obrambe. V 33. minuti so izkoristili nepazljivost obrambe Žil in uspeli so izenačiti.

V drugem polčasu je nasprotnik začel napadalno in v 4. minuti je Paravan s prekrškom zaustavil nasprotnikovega napadalca, sodnik je pokazal na belo točke. Penal je izvajal Uduardi, a vratar Savi je mojstrsko ubranil. Sledila je cela serija neuspešnih in jalovih napadov Žil, dokler so Nemci z Madžarske izkoristili še en protinapad in še drugič kasnovali Savija. V zadnjem delu srečanja je bila tekma precej živčna in sodnik je pokazal rdeči karton Mattii Codromazu.

Žile imajo tako le še minimalne možnosti, da se prebijejo v četrtfinale. Skoraj gotovo bodo Slovenci v Italiji nadaljevali Europeado v tolažilni skupini. Jutri bodo Žile igrale še tekmo 3. kroga močni ekipi Madžarov iz Romunije.

»Mentalno in tudi fizično smo bili izčrpani, v določenih trenutkihj smo sicer igrali dobro, a privoščili smo si preveč spodrsljajev,« je po tekmi dejal selektor Mario Adamič.