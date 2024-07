»Zelo zadovoljna z rezultatom, ogrevala sem se tudi z evropskim prvakom«

Članica Bora Atletike Meta Sterni je v soboto na absolutnem državnem prvenstvu v La Spezii zasedla 12. mesto v teku na 100 metrov z ovirami. Triindvajsetletna Kontovelka je bila v svoji kvalifikacijski skupini četrta s časom 13,70.

Kako bi ocenili svoj krstni nastop na absolutnem DP?

S končnim rezultatom sem zelo zadovoljna, lep uspeh pa je bil že ta, da sem sploh prvič tekmovala z najboljšimi v Italiji. Priznam, da sem po tihem upala na izboljšanje svojega osebnega rekorda (13,65, op. a.), mogoče pa sem le nekoliko občutila tremo.

Koliko vam je zmanjkalo za preboj v finale?

Časovno je bil finale zame težko dosegljiv (13,52 je bil čas osmouvrščene tekačice, op. a.). Je pa končno 12. mesto med 23 tekmovalkami res dober rezultat. Uvrstitev v finale bo torej cilj naslednje sezone. Le za pet stotink sem bila počasnejša od svojega osebnega rekorda. Startala sem dobro, po sedmi oviri pa so se začele pojavljati manjše napake, tako da sem na koncu izgubila nekaj ritma.

Kaj pa vam pomeni prvi nastop med elito v karieri?

Zame je bila to zelo lepa in koristna izkušnja. Pred tekmo sem se ogrevala z oviraši, ki so v začetku junija tekmovali na EP v Rimu, vključno z evropskim prvakom Lorenzom Simonellijem. Opazovala sem jih in skušala odkriti kakšno njihovo skrivnost. V veselje mi je bilo, da so me v živo po televiziji gledali prijatelji in sorodniki, s tribun stadiona v La Spezii pa so me podpirali mama, oče, fant in seveda trener Vojko Cesar.