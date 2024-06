Žile danes ob 11. uri s Furlani

Nogometaši Žil bodo danes ob 11. uri igrali prvo tekmo na letošnji peti Europeadi, ki v organizaciji Fuena ter danske manjšine v Nemčiji, nemške na Danskem, Severnih Frizijcev ter Sintov poteka na Danskem in v Nemčiji. V skupini D bo nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji igrala proti furlanski izbrani vrsti, ki na Europeadi nastopa prvič. Furlani so v Flensburg prispeli včeraj popoldne.

Selektor Žil Mario Adamič bo začetno postavo določil danes zjutraj. A nekaj »fiksnih točk« že ima: vratar naj bi bil Daniele Bigaj, obrambno vrsto naj bi sestavljali centralna branilca Mattia Codromaz in Stefano Simeoni ter zunanja Samuel Ferluga in Luca Paravan. V zvezni vrsti verjetno Alessio Codromaz, Liut in Gotter v napadu pa Juren. Nekako tako bi lahko zgledalo dve tretjini moštva, a zadnja beseda bo padla danes zjutraj

Daljše poročilo o današnji tekmi Žil boste lahko prebrali na spletni strani www.primorski.eu. Ob 11. uri boste lahko v živo spremljali tekmo po valovih Radia Trst A. Komentator bo Niko Štokelj. Radio Trst A se lahko posluša tudi preko računalnika ali pametnega telefona na platformi RaiPlaySound ali preko spletne strani www.sedezfjk.rai.it. Današnje srečanje bodo predvajali tudi po Telefriuli. Na spletni strani www.primorski.eu pa boste dobili tudi povezavo na Youtube stran Europeade, kjer bodo na ogled vse tekme.