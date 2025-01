Carinika ponarejanje dokumentov stalo več kot dva milijona evrov

Tržaško računsko sodišče je zaposlenega v carinskem uradu v Trstu obsodilo, da mora plačati rekorden 2,1 milijona evrov, ker je ponarejal uradne dokumente in nezakonito vstopal v interni informatski sistem. Vsoto, ki ji gre dodati še druge stroške, bo moral izplačati carinski upravi.

63-letni Francesco Condemi, po rodu iz Kalabrije, je z osebnimi podatki in poverilnicami kolege lažno potrjeval izvoz alkoholnih pijač v države izven EU, za katere niso predvideni nobeni trošarinski ali DDV davki. Ko tega ni bilo v pisarni, se je usedel na njegovo mesto in uporabljal njegov računalnik. Kolego so pred časom zaradi tega po krivem aretirali in priprli. Zdaj pa naj bi prišli do pravega krivca. 63-letnik mu bo moral zato plačati 160.000 evrov odškodnine.

Carinik je med novembrom 2017 in aprilom 2018, ko je delal v oddelku za tranzit prostocarinske cone tržaškega pristanišča, izdajal izvozna dovoljenja za vrsto alkoholnih pijač.

63-letnega carinika so odslovili. Sodniki pa bodo morali zdaj ugotoviti, če so z njim morebitno sodelovali še drugi posamezniki.