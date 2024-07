Aretirali so ga v kuhinji

Pred slabim tednom so tržaški policisti aretirali mladega Tržačana (letnik 2004) zaradi poskusa tatvine v obteževalnih okoliščinah.

Policisti so v stanovanju v Ulici Flavia posegli po klicu na enotno številko za klice v sili 112 osebe, ki je javila, da so ji vdrli v stanovanje. Moški je policistom tudi dejal, da je domnevni tat še v stanovanju.

Policisti so takoj posegli, kar je omogočilo, da so vlomilca zasačili, ko je še bil v kuhinji stanovanja. Med aretacijo so mu zasegli kladivo za razbijanje stekla, nakar so ga, zaradi izrednih razmer v tržaškem zaporu, prepeljali v videmskega.