Kvestor odredil zaprtje lokala

Tržaški kvestor Pietro Ostuni je odredil enomesečno zaprtje bara v Ulici Settefontane. V baru Angela (tiskovno sporočilo kvesture ga sicer ne imenuje, ime pa navaja spletni portal Triesteprima) so se večkrat, predvsem v večernih urah, zbirali dobri znanci tržaške policije. Mnogi med njimi so že prejeli opozorila zaradi prekomernega zaužitja alkohola ter motenja javnega reda in miru.

Poleg teh so se v baru zbirali tudi ljudje, ki so zagrešili prekrške proti osebam in premoženju, se upirali organom pregona in javnim uslužbencem ter niso spoštovali odredb. Eden od zaposlenih v baru pa je maja udaril in poškodoval drugo osebo in ob tem zmerjal policiste.

Glede na ta dejstva in nasploh kritično stanje se je kvestor odločil za radikalen poseg proti lokalu, ki stoji le nekaj metrov od Kulturnega doma, kjer deluje SSG.