Luka Koper bo gradila kontejnersko obalo in nove skladiščne površine

Luka Koper je objavila javno naročilo za enega največjih projektov družbe v prihodnjih letih. Zgradili bodo kontejnersko obalo s priveznimi mesti in dodatne skladiščne površine na območju severnega dela prvega pomola. Rok za oddajo ponudb je 30. september.

Javno naročilo obsega gradnjo obalnih konstrukcij z dvema privezoma skupne dolžine 326 metrov, sedem hektarov skladiščnih in manipulativnih površin, poglabljanje morskega dna ob operativni obali in vplovnem kanalu ter gradnjo elektroenergetske infrastrukture. Operativna obala in zaledne površine so zasnovani kot armiranobetonske konstrukcije, ki bodo slonele na pilotih, nameščenih tudi 66 metrov pod morskim dnom. Kot navaja Luka Koper, bo med gradnjo potrebno zagotoviti nemoteno obratovanje vseh terminalov in varno vplutje ladij. Dela naj bi se pričela v začetku leta 2025, zaključila pa konec leta 2027.

Nevenka Kržan, predsednica uprave Luke Koper, je poudarila, da »z razširitvijo kapacitet na kontejnerskem terminalu odgovarjamo na pričakovanja ladjarjev in logistov ter utrjujemo naš položaj med severnojadranskimi pristanišči. Po zaključku gradbenih del in namestitvi obalnih dvigal ter ureditvi obstoječih skladiščnih površin bomo letno zmogljivost pretovora kontejnerjev povečali na 1,75 milijona TEU«.