Napadli so ga z nožem in električnim paralizatorjem

Policija je pred nekaj dnevi (23. avgusta) aretirala 29-letnega maroškega državljana brez stalnega prebivališča v Italiji zaradi kaznivih dejanj sodelovanja v ropu, upiranja policiji in nezakonitega zadrževanja na državnem ozemlju. 34-letnega maroškega državljana pa so ovadili na prostosti zaradi sodelovanja v ropu.

Policijska patrulja je posredovala v Ulici Leo, kjer je na pomoč poklical maroški državljan, ki je prijavil, da ga je oropala skupina treh moških, oboroženih z nožem in električnim paralizatorjem.

Žrtev je pojasnila, da je sedela pri zunanjih mizicah bara z mladoletnim sinom, ko se mu je približal eden od roparjev, ki ga je prosil za cigareto in mu nato strgal zlato verižico, ki jo je imel okrog vratu, drugi moški pa ga je ugriznil v roko, da bi izpustil pametni telefon, tretji pa ga je napadel z električnim paralizatorjem.

Moškemu so ukradli telefon, denarnico, v kateri je imel kartico Postamat in okrog sto evrov v gotovini, uro, čevlje, sončna očala in tudi obuvala, ki jih je nosil.

Med zbiranjem obvestil so policisti opazili osebo, ki se je skladala z opisom, katerega je podala žrtev. Pri moškem so našli dva odmerka kokaina, ki so ju zasegli in ga zaradi tega oglobili, niso pa našli sledi ropa. Moškega so odpeljali v koronejski zapor. Istočasno so pri trgu pri Sv. Jakobu izsledili drugega od treh roparjev, ki so ga ovadili na prostosti.